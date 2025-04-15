Каратисты Лобни стали призерами международных и Всероссийских соревнований

Воспитанники клуба карате Shinobi karate club центра боевых искусств «Молодая гвардия» Лобни стали победителями международных и Всероссийских соревнований по карате WKF «Кубок АК БАРС». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир состоялся в Казани. Он является одним из наиболее многочисленных и конкурентных в стране. В нем приняли участие более 2 500 спортсменов из 15 стран и 50 регионов России. В результате упорной борьбы лобненские спортсмены заняли призовые места в следующих возрастных категориях:

Александра Кибирева — 1 место д ката 10-11 лет;

Арина Лобушева — 2 место д ката 8-9 лет;

Александр Миронов — 2 место м ката 14-15 лет;

Евгений Ахметов — 3 место м ката 10-11 лет;

Николай Развалов — 3 место м ката 12-13 лет.

Благодаря пяти завоеванным наградам каратисты из Лобни внесли большой вклад в копилку сборной команды Московской области, что позволило ей занять 1 место в общекомандном зачете всего турнира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.