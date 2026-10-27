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Каратисты из Лобни завоевали шесть медалей на Всероссийских соревнованиях

Спортсмены из Лобни выиграли четыре золотые, серебряную и бронзовую медали на Всероссийских соревнованиях по кобудо 24 октября. Они выступили в составе сборной Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Артем Скударнов завоевал две золотые медали на Всероссийских соревнованиях по кобудо. Он стал лучшим в категориях ката кобудо «Сай» и ката кобудо «Бо».

Евгения Яковлева заняла первое место в ката «Сай» и второе в ката «Бо». Вероника Шишкова выиграла золото в ката «Сай» и бронзу в ката «Бо».

Все трое — воспитанники лобненской школы карате «Кобудо Тацудзин». Они занимаются под руководством тренера Вениамина Гармаева.

«Упорство, труд и вера в себя приносят высокие результаты. Поздравляем спортсменов с победой и желаем новых достижений», — отметили в школе.

Кобудо — искусство владения традиционным окинавским оружием. Воспитанники школы «Кобудо Тацудзин» регулярно становятся победителями и призерами соревнований по этому виду единоборств.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.