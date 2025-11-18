Каратистки Королева завоевали 5 золотых медалей на Всероссийских соревнованиях

В Самаре 16 ноября завершились Всероссийские соревнования по киокусинкай карате «Самарский Кайман 2025». Турнир собрал впечатляющие 805 участников из 25 регионов России, что подчеркивает высокую конкурентоспособность и интерес к этому виду единоборств. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях приняли участие восемь спортсменок из спортивного клуба «Монолит» (СШОР «Металлист»), которые выступали в составе сборной Московской области. Бои, развернувшиеся в рамках турнира, были по-настоящему захватывающими. Спортсменки продемонстрировали отличные навыки и волю к победе, хотя не всем удалось подняться на пьедестал.

Среди лучших результатов — пять золотых медалей, которые завоевали Станислава Косова, Анастасия Москаленко, Рузалина и Русалина Халибековы, а также Анастасия Трошина. Ульяна Москаленко заслуженно стала серебряным призером. Более того, Анастасия Трошина выполнила норматив «Кандидат в мастера спорта», что является значимым достижением для спортсменки.

В общем командном зачете сборная Московской области заняла 2 место. Тренируют спортсменок опытные наставники Максим Горланов, Александр Щежин и Александр Деревянко.

Этот турнир стал ярким примером того, как упорство и настойчивость ведут к победам, и еще раз подтвердил высокие спортивные достижения каретисток из Королева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.