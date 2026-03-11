Каратист из Подмосковья завоевал бронзу турнира в Петербурге

Спортсмен из Подмосковья Владимир Шамбаров стал бронзовым призером международных и всероссийских соревнований по каратэ памяти В. Н. Конева «Петербургская весна», которые прошли с 6 по 8 марта в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках международного турнира состоялись соревнования по каратэ среди глухих спортсменов.

Представитель центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта Московской области Владимир Шамбаров из Клина завоевал бронзовую медаль в дисциплине «ката». В соревнованиях по спорту глухих приняли участие 97 атлетов из 16 стран, среди которых были призеры XXV летних Сурдлимпийских игр 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.