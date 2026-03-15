Кадеты из Балашихи завоевали серебро в военно-патриотической игре «Юнармейская искорка»

Юнармейцы-кадеты школы № 2 имени Героя Российской Федерации А. В. Крестьянинова из Балашихи стали серебряными призерами открытой военно-патриотической игры «Юнармейская искорка». Соревнования, посвященные 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, проводились среди юнармейских и военно-патриотических отрядов Московской области, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Военно-патриотическая игра собрала более 500 участников из разных городов Подмосковья в возрасте от 10 до 14 лет. Соревнования прошли 14 марта в Мытищах.

Юные патриоты продемонстрировали свои знания военной истории, навыки стрельбы, строевого шага и песенного мастерства. Команда из Балашихи заняла второе место в возрастной категории 10-12 лет.

Игра «Юнармейская искорка» организована Движением «Юнармия». Соревнования проводятся в два этапа — «Север» и «Юг». Традиционно в игре принимают участие команды из Московской и Калужской областей. Встреча команд зоны «Юг» пройдет в Подольске 21 марта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.