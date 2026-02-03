Юрий Миляев из Подмосковья выиграл золото на зимней спартакиаде учащихся России

Юрий Миляев из Московской области занял первое место в слаломе среди юношей 14–15 лет на XIII зимней спартакиаде учащихся России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Юрий Миляев, представляющий спортивную школу олимпийского резерва «Истина» из Дмитрова, стал победителем в дисциплине «слалом» среди юношей 14–15 лет на XIII Зимней Спартакиаде учащихся России. Соревнования проходят с 31 января по 3 февраля 2026 года в городе Куса Челябинской области.

Второе место в этой дисциплине занял спортсмен из Красноярского края, третьим стал представитель Самарской области. Ранее Юрий Миляев завоевал бронзовую медаль в дисциплине «слалом-гигант» и выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Спартакиада проводится в рамках федеральной программы «Спорт России» и направлена на развитие массового спорта среди молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.