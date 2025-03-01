Юный спортсмен из Серпухова победил на международных соревнованиях

В феврале в Мытищах состоялся Второй Патриарший международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского». В рамках фестиваля состоялся турнир по косики каратэ, который привлек внимание не только спортсменов, но и многочисленных зрителей. Участие в соревновании приняли более 4,5 тысяч спортсменов, в том числе из городского округа Серпухов, что подчеркивает высокий интерес к боевым искусствам в этом регионе, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

По итогам встреч, 1 место в Сёриндзи рю и 3 место по всем стилям КАТА в возрастной категории юноши 12-13 лет занял воспитанник спортивной школы «Зубренок» Егор Баранов. Его успех стал результатом упорных тренировок и целеустремленности, а также неоценимой поддержки со стороны тренера. Мальчик тренируется под руководством Алексея Герасимова, который всегда вдохновляет своих учеников на достижение новых высот и помогает им раскрыть свой потенциал.

Достижения Егора на турнире стали ярким примером того, как труд и настойчивость могут привести к успеху. Фестиваль не только стал площадкой для соревнований, но и способствовал обмену опытом между участниками, укреплению спортивного духа и популяризации боевых искусств среди молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.