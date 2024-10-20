Юный шахматист из Подольска получил грант и поедет на чемпионат мира в Бразилию

Грант I степени (стипендию Карякина) Федерации шахмат Московской области присудили 14-летнему Святославу Лисенкову из Подольска. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Лисенков является действующим чемпионом России среди юношей до 15 лет, двукратным победителем всероссийского финала «Белой ладьи» в составе команды Областной гимназии имени Е. М. Примакова, призёром командных чемпионатов России и первых спортивных игр Александра Невского в составе сборной Московской области. Также становился многократным победителем Кубка Карякина и юношеских чемпионатов области в различных дисциплинах.

Недавно Лисенков вернулся из Сочи, где участвовал в личных чемпионатах России по рапиду и блицу среди мужчин. Показал там отличные результаты, победив многих именитых гроссмейстеров.

Через десять дней Святославу предстоит защищать честь Московской области и всей России в Бразилии.Первенство мира среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет пройдет в г. Флорианополис (Бразилия) с 28 октября по 10 ноября.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.