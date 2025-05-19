Юный гроссмейстер будет представлять Подмосковье на Кубке мира ФИДЕ

Четырнадцатилетний гроссмейстер из Московской области Иван Землянский будет представлять регион на Кубке мира ФИДЕ. Ранее он стал чемпионом Азии по блицу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

После триумфа на чемпионате Азии, где самый молодой гроссмейстер в истории России набрал 8 очков из 9 возможных и завоевал золотую медаль, Иван Землянский остановился в шаге от пьедестала почета паназиатского турнира по классическим шахматам.

По итогам соревнований подмосковный спортсмен прошел отбор и представит Московскую область на Кубке мира ФИДЕ, который пройдет с 31 октября по 27 ноября 2025 года в Индии.

«Ставлю перед собой задачу показать качественную и интересную игру и постараться пройти как можно дальше по турнирной сетке Кубка мира. В ближайшее время планирую участие в турнирах Sharjah Open-2025 и Dubai Open-2025», — рассказал Иван Землянский.

Год назад, в возрасте 13 лет, воспитанник Шахматной школы Ярослава Призанта из Подмосковья Иван Землянский выполнил последнюю норму гроссмейстера и стал самым молодым обладателям этого звания в истории СССР и России. Также его феноменальный результат вошел в десятку лучших достижений вундеркиндов за всю мировую историю шахмат. Юный спортсмен является стипендиатом Сергея Карякина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.