Юный борец из Подольска стал кандидатом в мастера спорта за победу на соревнованиях

Воспитанник подольской спортивной школы олимпийского резерва «Космос» отделения греко-римской борьбы Денис Носов в 14 лет стал кандидатом в мастера спорта, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Распоряжением министерства физической культуры и спорта Московской области Носову присвоен спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта».

Носов учится в школе № 20 имени Героя РФ И. Д. Сергуна. Заниматься греко-римской борьбой начал с семи лет у тренера-преподавателя Евгения Гребнева. За это время Носов завоевал много наград. В 2023 году стал обладателем бронзовой медали в первенстве Центрального Федерального округа среди юношей до 16 лет в Рязани.

В текущем году занял первое место во Всероссийских соревнованиях в Липецке и второе место на первенстве Центрального Федерального округа среди юношей до 16 лет в Тамбове.

Присвоение разрядов и званий по греко-римской борьбе регламентируется Единой всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.