Юные жители Лыткарина бесплатно тренируются на новой лыжероллерной трассе

В городском округе Лыткарино начал работу дополнительный бесплатный набор детей в спортивную секцию по лыжным гонкам. Это стало возможным благодаря открытию современной лыжероллерной трассы в лесопарковой зоне «Волкуша» — объекта, который уже стал главной тренировочной базой для местных спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Для нас созданы уникальные условия для тренировок. Теперь нам не нужно ехать заниматься в столицу или другие города. Все возможности для физического развития есть в нашем родном городе — это очень сильно мотивирует тренироваться и представлять Московскую область на соревнованиях», — поделился воспитанник спортшколы Иван.

На территории трассы также построен новый павильон Спортивной школы, что создает комфортные условия для подготовки и отдыха спортсменов.

«Лесопарковая зона Лыткарино и лыжероллерная трасса «Волкуша» являются основной базой для тренировок и проведения соревнований муниципального уровня. Летом спортсмены переходят на лыжероллеры, отрабатывая технику классического и конькового хода. Тренировки проходят 3–6 раз в неделю в зависимости от уровня подготовки», — рассказала заведующий отделением по видам спорта Ирина Малинова.

Занятия проходят под руководством опытных тренеров. В том числе — Мастера спорта международного класса, тренера-преподавателя Анастасии Большовой, которая ведет набор детей на общую физическую подготовку с последующим вовлечением в лыжные гонки. Уточнить расписание занятий и задать вопросы можно по телефону: 8 (903) 278-42-91.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.