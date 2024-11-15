Юные спортсмены из школы дзюдо и самбо Шатуры готовятся к соревнованиям

В городском округе Шатура единоборства пользуются популярностью наравне с другими видами спорта. В школе самбо и дзюдо ребят обучают не просто борьбе, но и учат философии, основанной на уважении, дисциплине и взаимопомощи. В Шатуре юные спортсмены занимаются под руководством трех тренеров, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Наша школа существует в Шатуре более трех лет. Дети у нас приходят с 4 лет, берем мы на тренировки от 4 лет и всех, кто старше. Какого-то определенного ограничения в возрастной категории мы не делаем, как и нет ограничения по физической форме. Даже если дети приходят „нулевые“, ни скоординированные, боязненные, в нашем спорте на наших тренировках они раскрепощаются, учатся, добиваются результатов, поставленных целей», — рассказала Наталья Куличенко, тренер школы самбо и дзюдо.

На сегодняшний день в школе самбо и дзюдо занимается около 70 спортсменов. Согласно правилам на соревнования ребята начинают выезжать, достигнув возраста 9 лет.

Дзюдо переводится, как «гибкий путь», а самбо — «самооборона без оружия». Отличаются эти два вида спорта тем, что самбисты борются в низкой стойке, дзюдоисты в более прямой стойке. Как объяснила Наталья Куличенко, основное внимание уделяется приемам дзюдо, так как это вид борьбы менее травмоопасный для юных спортсменов. К тому же в Городском округе Шатура и соседних муниципалитетах регулярно проходят соревнования по дзюдо, в которых участвуют воспитанники школы единоборств. Юные спортсмены показывают отличные результаты на соревнованиях. Во время прошедшего традиционного турнира по дзюдо шатурские ребята были в числе призеров.

Ближайшие старты у ребят состоятся 30 ноября. В Рошале пройдет традиционный турнир по дзюдо, посвященный памяти заслуженных тренеров России В. С. Долина и З. З. Абянова.

Набор в школу самбо и дзюдо продолжается. Для начала занятий требуется предоставить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.