Юные спортсмены из Подольска завоевали четыре медали на турнире Russia Open

Спортсмены клуба рукопашного боя «Патриот» из Подольска завоевали четыре медали на Международном детско-юношеском турнире по полноконтактному бою Russia Open, который проходил с 13 по 15 февраля в Одинцове, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В турнире приняли участие около 500 детей в возрасте от 7 до 11 лет из 33 регионов России и ближнего зарубежья. Соревнования были приурочены ко Дню памяти воинов-интернационалистов.

Юные бойцы из Подольска отличились в двух разделах. В категории «В кимоно» Артем Борзенков завоевал золотую медаль, а Тихон Толпыгин — серебряную. В разделе «Без кимоно» бронзовые медали получили Дмитрий Гармашев и Тихон Толпыгин.

Перед участием в Russia Open спортсмены прошли региональный отбор. На чемпионат приехали только победители и призеры, которые боролись за чемпионские пояса и медали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.