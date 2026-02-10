Юные хоккеисты Академии Фетисова из Домодедово выиграли первенство Подмосковья

сегодня в 19:05

Команда 2016 года рождения хоккейной Академии Фетисова из Домодедово заняла первое место в первенстве Московской области по хоккею сезона 2025–2026 годов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

7 февраля на льду физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард» с юными чемпионами встретились депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, глава Домодедово Евгения Хрусталева и председатель Совета депутатов Леонид Ковалевский. Во время встречи хоккеисты продемонстрировали свои навыки и мастерство.

Каток «Авангард» стал одной из главных площадок для развития детского спорта в Домодедово. Здесь регулярно проходят тренировки и соревнования, созданы условия для подготовки молодых спортсменов.

В Академии Фетисова занимается более 280 детей, часть из них — бесплатно. Муниципалитет поддерживает академию, предоставляя субсидии и развивая инфраструктуру для тренировок.

Развитие детского спорта и создание условий для достижения высоких результатов остаются приоритетом для Домодедово.

«Для нас важно, чтобы у детей была возможность расти, развиваться и добиваться высоких результатов дома, в Домодедово», — подчеркнула Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.