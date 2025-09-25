Юные дзюдоисты из Балашихи заняли призовые места в турнирах по дзюдо

Спортсмены из Балашихи показали достойные результаты на крупных соревнованиях по дзюдо. Татьяна Сергеева и Кирилл Циммерман являются воспитанниками спортивной школы «Орион», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Татьяна Сергеева завоевала серебряную медаль на всероссийских соревнованиях Общества «Динамо», которые прошли в Рязани с 19 по 22 сентября. Девушка заняла второе место в категории до 44 килограммов в возрастной категории до 18 лет.

Кирилл Циммерман принял участие в межрегиональном турнире ЦСКА по дзюдо, посвященном памяти заслуженного мастера спорта М. Х. Мухаметшина. Соревнования объединили более 1100 молодых спортсменов из разных регионов России. Турнир провели с 20 по 21 сентября для дзюдоистов в возрастных категориях до 13 и до 15 лет. Балашихинский спортсмен занял третье место.

В Балашихе активно развивается более 60 видов спорта, работает больше 70 спортивных клубов и секций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.