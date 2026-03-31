Юные баскетболисты Подольска завоевали серебро на межрегиональном турнире
28 марта спортивном зале ДК «Октябрь» завершился масштабный двухдневный турнир по баскетболу «Весна Баскет 2026». Соревнования объединили 12 команд юношей 2015-го и девушек 2014-го годов рождения из разных муниципалитетов, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.
«Игры выдались очень упорными, судьба победы часто решалась в последних атаках. Много спорных моментов, высокий азарт. Очень интересно было наблюдать за ребятами — каждый по-своему хорош и талантлив», — прокомментировал ход турнира судья Максим Фильков.
Игры проходили в напряженном ритме: четыре четверти по 6 минут.
«Мне 10 лет, шесть из которых я провел на баскетбольной площадке. На этом турнире игры складываются удачно. Главное для нас — победа, и мы приложили все силы, чтобы ее добиться», — отметил четвероклассник Олег Суханов.
По итогам соревнований воспитанники подольской спортивной школы «Космос» показали блестящие результаты, завоевав вторые места как среди юношей, так и среди девушек.
Итоги — юноши:
2 место — СШОР «Космос» Подольск.
Никита Дергабузов и Александр Тимков признаны лучшими игроками команды.
Тимофей Травин стал победителем конкурса штрафных бросков.
Итоги — девочки:
2 место — СШОР «Космос» Подольск.
Анастасия Салина признана лучшим игроком команды.
Анастасия Правдолюбова победительница зрелищного конкурса «Американка».
Все призеры получили заслуженные медали и грамоты, а лучшие игроки в отдельных категориях были отмечены специальными призами.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.