Юбилейный забег проекта «5 верст» в Клину состоится в новом формате

В этот раз он пройдет в новом формате беговой экскурсии по историческим местам Клина. Маршрут планируется длительностью 10 км со средним, разговорным темпом бега.

Предполагаются небольшие остановки с рассказом об интересных исторических событиях и памятниках истории и архитектуры Клина.

Участники начинают старт от Молодежного центра «Стекольный» в 10:00. После забега подведут итоги и все участники мероприятия будут награждены памятными медалями.

Напомним, еженедельные спортивные забеги в Клину, в которых принимают участие около 50 человек, проводятся с октября 2023 года. Они проходят в парке Сестрорецкий по субботам. Организаторы движения обеспечивают круглогодичное проведение забегов, как в Клину, так и в парках Москвы и Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.