ISU допустил россиян и белорусов до квалификации Олимпиады в нейтральном статусе

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил атлетов из РФ и Белоруссии до участия в квалификации к Олимпийским играм 2026 года, но в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации.

Есть и ограничения. На отбор могут поехать по одному представителю (в парном катании — одна пара) в каждом виде соревнований. Отбор состоится в сентябре в Китае, в октябре и ноябре — в США и Канаде, в декабре — в Нидерландах и Норвегии.

Речь идет о спортсменах, которые выступают в фигурном катании, шорт-треке, конькобежном спорте.

Олимпийские игры-2026 пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Церемония открытия запланирована на 6 февраля 2026 года. Там будет разыграно 116 комплектов наград.