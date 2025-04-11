Истринский боксер стал бронзовым призером первенства РОФСО «Юность России»

С 1 по 6 апреля в Одинцове состоялось первенство РОФСО «Юность России». Это событие стало настоящим полем битвы для 269 спортсменов, борющихся за путевки на первенство страны. Среди участников выделялся спортсмен Алексей Королев, представляющий муниципальный округ Истра, сообщает пресс-служба администрации округа.

Алексей провел три зрелищных боя. В первом поединке он уверенно одержал победу над соперником из Тулы, продемонстрировав свою силу и мастерство. Второй бой оказался настоящим испытанием — упорная борьба с атлетом из Тамбова потребовала от него всех сил и концентрации. В третьем поединке, к сожалению, Алексей уступил представителю Челябинска, который в итоге стал победителем турнира.

Юноша представляет Истринскую спортивную школу имени Н. Л. Федоровича и тренируется на базе СК «Арена -Истра» под чутким руководством мастера спорта Александра Владимировича Барышникова.

Кроме того, в весовой категории до 90 кг наш округ представлял еще один спортсмен — Роман Дьячков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.