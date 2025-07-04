Истринский боксер одержал победу на первенстве России среди 478 других бойцов

С 22 июня по 2 июля 2025 года в столице Республики Коми — городе Сыктывкаре — собрались лучшие боксёры страны в возрастной категории 13–14 лет. 478 боксеров, 74 региона России — такая статистика для первенства страны в Сыктывкаре. Почти 450 поединков увидели зрители соревнований! , сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Истра.

Среди всех особенно ярко проявил себя наш талантливый спортсмен. За спиной у юного боксера свыше 50 боев, и как итог — огромное количество побед и наград. Его имя гремит на всю Центральную Россию. Титул лучшего боксера Центрального федерального округа — лишь одна из блестящих вершин в карьере молодого чемпиона. Его путь к успеху отмечен победами в самых престижных турнирах: от областного первенства до международных состязаний.

Победы на Первенстве России в Сыктывкаре и ЦФО, областных и международных турнирах — везде Владислав демонстрирует несгибаемый характер и безупречное мастерство.

14-летний боксер совсем скоро выходит на новый уровень — он включен в состав сборной России для участия в первенстве Европы. Наш спортсмен отправится в Сербию в Белград, где представит Россию на международной арене 21 июля.

Учитель и ученик: двойной успех из Истры! Новые горизонты открылись и перед тренером Владислава — Барышниковым Александром. Недавно он получил почетное звание старшего тренера сборной команды Московской области по возрастным категориям юношей 13-14 и 15-16 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.