сегодня в 15:56

Игрок футбольной Медиалиги Закиев попал под статью о продаже наркотиков

Московская полиция задержала игрока футбольной Медиалиги Артура Закиева. Он подозревается в сбыте наркотиков, сообщает Baza .

22-летний полузащитник при задержании рассказал, что думал, будто в ампулах содержится лекарство.

Как утверждает следствие, спортсмен получил сумку с 10 млн тенге (около 1,5 млн рублей). Эти деньги он должен был обменять на наркотики.

Молодой человек заявил, что после этого ему якобы нужно было передать ампулы больному человеку, который жизненно нуждается в этом «лекарстве».

После задержания спортсмена арестовали. Он находится в СИЗО. Правоохранители расследуют дело.

Закиев за свою карьеру играл за узбекистанскую «Бухару», красногорский «Зоркий», ульяновскую «Волгу», а также клуб Медиалиги «СКА-Ростов».

Ранее правоохранители Подмосковья пресекли передачу наркотиков. Адвокат попытался передать запрещенные вещества одному из обвиняемых прямо в ходе судебного заседания.

