Правоохранители Подмосковья пресекли передачу наркотиков одному из обвиняемых

сегодня в 10:11

При реализации поступившей информации сотрудниками оперативного управления ГУФСИН России по Московской области совместно с ГУ МВД России по Московской области пресечена преступная деятельность адвоката, который в ходе судебного заседания передал одному из обвиняемых наркотические средства, спрятанные ухищренным способом в перманентный маркер, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно проведенной экспертизе, в канцелярском предмете находились два свертка с наркотическим веществом «гашиш» общим весом 8,59 грамма.

Подмосковным СК в отношении адвоката возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

