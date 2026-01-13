Хоккейный турнир на Кубок Юрия Ляпкина пройдет в Балашихе с 18 по 21 января

Пятнадцатый хоккейный турнир на Кубок олимпийского чемпиона Юрия Ляпкина состоится в Балашихе с 18 по 21 января. В соревнованиях примут участие 12 команд юных хоккеистов из России и Беларуси, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Традиционный хоккейный турнир на Кубок олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира и почетного жителя Балашихи Юрия Ляпкина пройдет в городском округе Балашиха с 18 по 21 января. В этом году в соревнованиях выступят спортсмены 2015 года рождения из России и Беларуси.

В турнире примут участие 12 команд, которые будут разделены на две группы. На лед выйдут юные хоккеисты из Балашихи, Москвы, Воскресенска, Воронежа, Подольска, Мытищ, Орла, Твери и Минска. Финальные игры и церемония закрытия состоятся 21 января, в день рождения Юрия Ляпкина.

Торжественное открытие турнира пройдет 18 января на Арене «Балашиха» имени Юрия Ляпкина. Начало мероприятия запланировано на 12:00. Адрес проведения: городской округ Балашиха, улица Парковая, 2. Вход на турнир свободный.

Юрий Ляпкин в 1976 году стал олимпийским чемпионом и чемпионом СССР в составе московского «Спартака». Он также четырежды выигрывал чемпионат мира, трижды — чемпионат Европы и участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972, 1974 и 1976 годах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.