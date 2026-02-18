Хоккейный матч поколений пройдет в Балашихе

сегодня в 20:16

Юные хоккеисты Балашихи вместе с папами и дедушками выйдут на лед в рамках Всероссийского проекта «Красная Машина ДВОР — связь поколений». Спортивный праздник пройдет 22 февраля в Пестовском парке, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Для участников мероприятия будет организована тренировка под руководством Романа Ротенберга, конкурсы, автограф-сессия и матч поколений — в одной тройке сыграют отец, сын и дед.

Вход свободный. Начало мероприятия в 14:30.

Место проведения мероприятия: городской округ Балашиха, Пестовский парк, микрорайон Железнодорожный, улица Луговая.

Проект «Красная Машина ДВОР — связь поколений» реализуется при поддержке Губернатора Московской области и «Движения Первых». Тренировки проходят под руководством тренеров Федерации хоккея России и школы «Красная Машина Юниор» в рамках национальной программы «Красная машина».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.