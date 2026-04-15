ХК «Торнадо» из Подмосковья завоевал серебро чемпионата ЖХЛ

Подмосковный хоккейный клуб «Торнадо» стал серебряным призером чемпионата России среди женских команд сезона 2025/2026. В финальной серии команда уступила уфимской «Агидели» и впервые за четыре года вышла в решающий раунд турнира, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В четвертом матче финальной серии «Торнадо» проиграл «Агидели» со счетом 0:1. Единственную шайбу соперницы забросили уже на пятой минуте встречи.

Игра прошла в упорной и динамичной борьбе. В течение трех периодов команды создавали равное количество опасных моментов, однако реализовать их не смогли. Вратари обеих команд продемонстрировали надежную игру и неоднократно выручали свои коллективы.

По итогам серии подмосковный клуб завоевал серебро чемпионата России. Награда стала особенно значимой, поскольку команда впервые с сезона 2021/2022 вышла в финал и боролась за золото. Финальная серия Женской хоккейной лиги проходила с 7 по 14 апреля 2026 года в рамках реализации федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.