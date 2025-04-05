Гретцки собирается на матч между «Вашингтон Кэпиталз» и «Чикаго Блэкхокс»

Российский хоккеист Александр Овечкин на матче «Вашингтон Кэпиталз» «Чикаго Блэкхокс» может побить рекорд Уэйна Гретцки в его присутствии, пишут СМИ.

Российский хоккеист, имеющий на своем счету 892 гола, находится всего в двух шарах от рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Капитан «Вашингтона» демонстрирует отличную форму — в последних пяти играх он забросил четыре шайбы, а 23 февраля оформил хет-трик в ворота «Эдмонтон Ойлерз». Сегодняшний матч может стать историческим, если Овечкину удастся повторить или даже превзойти достижение «Великого».

В НХЛ разрешили команде выбежать на лед после возможного рекордного гола. Игра будет официально остановлена ради торжественной церемонии награждения рекордсмена.