Гранат пожелал Тюкавину стать лучшим бомбардиром РПЛ

В 23-м туре РПЛ против «Оренбурга» Тюкавин забил 57-й гол за московский клуб и стал лучшим бомбардиром «Динамо» в XXI веке. Он превзошел достижение Кевина Кураньи, на счету которого 56 мячей.

«Хотелось бы, чтобы он стал не только лучшим бомбардиром Динамо в XXI веке, но и лучшим бомбардиром чемпионата России, чего я ему и желаю. Если говорить про его возможный отъезд в Европу, то Костя и здесь себя не полностью реализовал», — сказал Гранат.

Тюкавин является воспитанником академии «Динамо» и играет за основной состав с 2021 года. В его активе 173 матча, 56 голов и 36 результативных передач. Контракт нападающего рассчитан до лета 2030 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 15 млн евро.

В текущем сезоне РПЛ форвард забил шесть мячей. После 23 туров «Динамо» занимает восьмое место с 31 очком.

