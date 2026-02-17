Горнолыжники Коломны отметили Всемирный день катания на лыжах

17 февраля спортсмены-горнолыжники Коломны отметили Всемирный день катания на горных лыжах. В этот день в 1936 году прошел первый чемпионат мира по горнолыжному спорту, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Коломне отделение горнолыжного спорта работает на базе спортивной школы по лыжным видам спорта «Метеор». Здесь под руководством пяти тренеров занимаются около 150 юных спортсменов. Материально-техническая база школы позволяет обучать детей от 8 до 18 лет, в распоряжении учреждения — более 200 комплектов горных лыж.

В управлении по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа Коломна отметили, что воспитанники показывают значительные успехи. Двенадцать спортсменов отделения входят в состав сборной Московской области и выступают на всероссийских соревнованиях. В этом году на первенстве Центрального федерального округа коломенец Марат Москулов занял третье место среди юниоров в дисциплине слалом-гигант.

Зимой тренировки проходят на склоне парк-отеля «Олимп» рядом с деревней Малое Уварово, летом — в конькобежном центре «Коломна», где горнолыжные методики применяются на льду.

Записаться в отделение горнолыжного спорта школы «Метеор» можно с 8 лет по адресу: Коломна, набережная Дмитрия Донского, дом 35. Дополнительная информация размещена на сайте и по телефону +7 (496) 616-82-19.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.