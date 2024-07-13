Кубок Гагарина вернулся в Балашиху

«С удовольствием привез его в Балашиху, где у меня много друзей и знакомых. Здесь я провёл 3 года своей карьеры в составе ХК „Авангард“, когда команда тренировалась в Ледовом Дворце „Арена Балашиха“. Теперь я в составе другой команды, мы победили и я рад привезти Кубок сюда. С теплотой отношусь к этому городу и людям. Особенно рад, что могу показать трофей воспитанникам местной школы. Для ребят, думаю, будет стимул двигаться дальше и побеждать», — поделился хоккеист.

Денис Зернов в апреле этого года стал чемпионом Континентальной хоккейной лиги в составе магнитогорского «Металлурга». Он получил право на несколько дней забрать его в личное пользование. Такая возможность предоставляется каждому из игроков команды — победителя в финале Кубка Гагарина. Трофей уже побывал в разных городах России, в Казахстане, а после Балашихи он отправится в Беларусь.

Воспитанники СШОР им. Ю. Е. Ляпкина, болельщики и просто любители хоккея смогли пообщаться с чемпионом, взять автограф и сфотографироваться с Кубком Гагарина.

Напомним, что Денис Зернов играл в Балашихе за ХК «Авангард» на протяжении трех сезонов. В 2021 году «ястребы» обыграли московский ЦСКА и завоевали Кубок Гагарина на «Арене Балашиха».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.