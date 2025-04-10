Глава Подольска поздравил волейболистов с выходом в финал регионального этапа

«Поздравляю наших юных волейболистов с выходом в финал регионального этапа Единой школьной лиги! Спортсмены достойно и уверенно обыграли команды из Истры, Наро-Фоминска, Одинцова. Наши парни показали настоящий характер, волю и командный дух. Ребята, вы молодцы! Гордимся вами!» — сказал Артамонов.

Турниры по волейболу в рамках соревнований Единой школьной лиги прошли 8 и 9 апреля, 10 апреля состязались шахматисты, а 12 апреля в Подольске пройдут баскетбольные матчи 3 на 3.

В каждом виде спорта по итогам отборочных матчей пройдут финалы четырёх лучших команд городских округов Московской области. В конце апреля определят победителей и призёров сезона 2024/2025 года.

Проект Единой школьной лиги губернатора Андрея Воробьёва стартовал в Подольске осенью 2024 года и собрал почти 2 тысячи школьников из 29 учебных заведений. Школьная лига стала настоящей платформой для спортивного роста, дружбы и самовыражения. Среди школьников провели более 500 игр по волейболу, футзалу, баскетболу и шахматам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.