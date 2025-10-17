Глава Подольска открыл бесплатную секцию самбо более чем для 200 детей

В Подольске для учеников новой школы № 1 на улице Победы в Климовске стартовал президентский проект «Самбо в школу». К тренировкам приступили более 200 детей. Юных спортсменов поздравил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Для ребят это начало большого пути, где спорт станет частью школьной жизни, неотъемлемой составляющей воспитания сильных, целеустремленных и успешных людей. Присоединение нашего очередного образовательного учреждения к Всероссийскому проекту „Самбо в школу!“, инициированному президентом Владимиром Путиным, — важное событие для всего образовательного сообщества Подольска. Этот вид спорта — наша национальная гордость, отражение характера и духа России. Он учит не только быть сильным физически, но и оставаться честным, мужественным, уметь держать слово и уважать соперника», — сказал Артамонов.

Артамонов пожелал ребятам расти добрыми и ответственными людьми, для которых движение, дисциплина и труд станут частью жизни и придадут уверенности. Он выразил уверенность, что вскоре будет известно о достижениях юных самбистов. Также добавил, что новая спортивная площадка должна стать местом силы, дружбы и роста и пространством, где рождаются победы и формируется характер.

Всего в Подольске в ближайшее время занятия будут проходить в 26 зданиях 22 школ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.