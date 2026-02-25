«Гладиаторские бои» прошли в Нижегородской области

В Каликинской школе городского округа Бор состоялся спортивный праздник «Гладиаторские бои», приуроченный к памятным датам и посвященный погибшим выпускникам, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Нижегородской области.

Мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества, 10-летию со дня образования Росгвардии и 215-летию формирования войск правопорядка. Его посвятили памяти выпускников школы Романа Уханова и Михаила Солянинова, погибших при исполнении служебных обязанностей и награжденных орденами Мужества посмертно.

Уханов и Солянинов, в разное время учившиеся в Каликинской школе, проходили службу в отрядах спецназа управления Росгвардии по Нижегородской области. Сержант милиции Роман Уханов принял свой последний бой на Северном Кавказе в 2000 году. Прапорщик полиции Михаил Солянинов отдал свою жизнь, выполняя задачи в ходе специальной военной операции. В память о героических защитниках на фасаде школы установлены мемориальные доски.

В соревнованиях участвовали команды Каликинской, Кантауровской и Линдовской школ, кадеты военно-патриотического движения «Гвардейская смена» школы №49. В программу вошли силовое многоборье, подтягивания, лазание по канату, упражнения на перекладине, эстафеты и перетягивание каната.

Победу одержали кадеты Росгвардии школы №49. Второе место заняла команда Каликинской школы, третье — Кантауровской. Полковник Сергей Ильин отметил высокий уровень подготовки участников и поздравил их с праздником.

«Сегодняшние соревнования показали, насколько вы сильны, умны и умеете работать в команде. Желаю каждому крепкого здоровья, счастья и успехов в учебе», — сказал он.

