Гимнастки спортивного клуба «Динамо-Ивантеевка» привезли награды с турнира «Золотая лента SOLO»

23 февраля в Дмитрове завершился турнир Московской области по художественной гимнастике «Золотая лента SOLO». В парке «Экстрим» собрались более 600 гимнасток из 26 городов России, а также спортсменки из Белоруссии, Киргизии и Китая, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В возрасте от 5 до 17 лет юные спортсменки демонстрировали на соревнованиях мастерство, гибкость и артистизм. Конкуренция была высокая, ведь на ковер выходило настоящее созвездие талантов.

От спортивного клуба «Динамо‑Ивантеевка» на турнире выступили гимнастки под руководством Андрющенко Е. С. и Шамиловой Н. Н.

Воспитанницы клуба показали впечатляющие результаты: 1 место — Полетаева Милана (3 юношеский разряд, 2020 г. р.); 1 место — Зиятдинова Агиля и Холкина Варвара (1 юношеский разряд, 2017 г. р.); 2 место — Зиятдинова Амалия (1 спортивный разряд, 2014 г. р.).

Особого внимания заслуживает попадание в топ-10 сильнейших гимнасток турнира: в этой престижной десятке — Бородкина Анастасия и Курнявцева Ева. Также в числе лидеров соревнований — Бачилина Полина (2011 г. р., КМС), она заняла 3 место.

Впереди спортсменок ждут новые яркие выступления и блестящие победы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.