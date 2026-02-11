Гандболистки «Звезды» из Подмосковья вышли в финал четырех Кубка России

Женский гандбольный клуб «Звезда» из Звенигорода обеспечил себе выход в финал четырех Кубка России по итогам двух матчей с тольяттинской «Ладой», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

10 февраля 2026 года «Звезда» сыграла вничью с «Ладой» со счетом 29:29 в четвертьфинале Кубка России. Первая встреча, прошедшая 5 февраля во Дворце спорта «Олимпийский» имени В.С. Максимова, завершилась победой подмосковной команды — 31:22. По сумме двух матчей «Звезда» вышла в решающий этап турнира.

Главный тренер «Звезды» Ольга Акопян отметила, что команда сделала игру в первом матче и достойно выступила в ответной встрече. Лучшими игроками стали вратарь Серафима Тиханова, отразившая 42% бросков в первой игре, и Ксения Закордонская, забившая семь голов во втором матче.

«Звезда» впервые за три года вернулась в четверку сильнейших команд Кубка России. В финале четырех также сыграют «Ростов-Дон», ЦСКА и «Астраханочка». Финальные матчи пройдут 4–5 апреля 2026 года в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.