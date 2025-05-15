Футбольное поле начали строить в мкр Гражданский Сергиево-Посадского округа

Жители Гражданского поселка Сергиево-Посадского округа просили привести в порядок заброшенное футбольное поле около пожарной части. Детишек здесь много, квартал частной жилой застройки очень большой, а поиграть в футбол в округе совсем негде. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас на локации бульдозеры и трактора снимают дерн на площади 50 на 25 м, делают котлован для подложки, устройство песчаной подушки. Уже установлено 11 опор наружного освещения. Затем поставят новые ворота, нанесут разметка.

Благоустройство коснется и детской площадки по соседству — здесь установят новые игровые элементы.

По словам депутата Госдумы РФ Сергея Пахомова и главы Сергиево-Посадского округа Оксаны Ерохановой, которые побывали на строящемся футбольном поле, завершить все работы подрядчик обещает до середины июня.

Но основной фактор здесь — погода: натуральное покрытие должно укорениться, чтобы играть в футбол на траве было удобно и безопасно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.