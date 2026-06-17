Футболисты СШОР «Химки» примут «Шинник» 21 июня

сегодня в 14:29

Матчи 12-го тура Юношеской футбольной лиги центр пройдут в Химках 21 июня. Команды СШОР встретятся с ярославским «Шинником» на стадионе «Новые Химки», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Игры состоятся в воскресенье на стадионе «Новые Химки» по адресу: ул. Машинцева, 2. Первый матч начнется в 11:30, второй — в 14:00.

Депутат, заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области Валентин Герасимов отметил, что команды СШОР достойно представляют округ.

«В пяти последних матчах коллектив 2010 года рождения одержал четыре победы. В выездной встрече в Курске против „Авангарда“ команда выиграла со счетом 4:1 и поднялась на пятую строчку турнирной таблицы», — рассказал Валентин Герасимов.

Теперь химчане сыграют дома против «Шинника». Успешные результаты позволят укрепить позиции и приблизиться к лидерам первенства.

ЮФЛ Центр объединяет сильнейшие подростковые команды Центрального федерального округа и проводится при поддержке Российского футбольного союза. Сезон продлится до октября, за победу борются коллективы из 14 регионов ЦФО.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.