Футболисты Королева выиграли Кубок имени Аленичева в Подмосковье

Футболисты из Королева стали победителями зимнего Кубка имени Дмитрия Аленичева сезона 2025/2026, который прошел в Подмосковье в минувшие выходные. Команда «Вымпел» 2014 года рождения завоевала трофей, а «Металлист» 2009 года рождения взял серебро, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Зимний Кубок имени Дмитрия Аленичева завершился в Подмосковье и стал важным этапом подготовки к чемпионату Московской области 2026 года. В турнире участвовали около 48 команд в возрастных категориях от 10 до 17 лет.

Главного успеха добилась команда «Вымпел» из Королева под руководством тренера Максима Карпова. В финале королевцы встретились с командой Академии Аленичева. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти игроки «Вымпела» одержали победу.

Серебряным призером стала команда «Металлист» 2009 года рождения. Несмотря на изменения в составе, футболисты продемонстрировали стабильную игру на протяжении всего турнира.

Матчи проходили на ведущих стадионах региона, в том числе на стадионе «Чайка» в Королеве, оснащенном системой подогрева поля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.