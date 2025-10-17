Футболисты из Дубны стали победителями первенства Подмосковья

Воспитанники спортивной школы «Дубна» 2012 и 2013 годов рождения заочно стали победителями первенства Московской области по футболу. Титул сохранился за ними вне зависимости от результатов финишных игр, которые прошли на стадионе «Волна». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сезон прошел удачно. Ребята много тренировались, мы даже проводили сборы, чтобы подготовиться ко второму кругу. В первом мы выступили достойно, но были на втором месте. Потом соперник потерял очки, мы его догнали, в личной встрече обыграли здесь, в Дубне, 5:2, вышли на первое место и досрочно стали чемпионами. Для ребят приятно, потому что они действительно старались, не пропускали тренировки. Каждый труд ценен, особенно в спорте», — рассказал о ходе первенства тренер Александр Милькин.

В финале команды спортивной школы «Дубна» сразились со спортсменами СК «Медвежьи Озера». Первый матч среди команд 2013 года рождения закончился счетом 2:3 в пользу гостей, второй, среди спортсменов 2012 года рождения, счетом 13:1 в пользу Дубны. Ребята закрывают сезон уличных тренировок и начинают тренировки по мини-футболу — впереди первенство области — и футзалу.

«Дубна — город не только талантливых ученых, но и первоклассных спортсменов. У нас много именитых воднолыжников, самбистов, бегунов, а также просто людей, которые любят спорт и преданы ему. Горжусь нашими футболистами! А также обещаю продолжить работу в создании спортивной инфраструктуры для наших детей: открывать минимум один открытый школьный стадион в год. В этом году новая спортплощадка появилась на территории гимназии № 3: ее с нетерпением ждали не только учащиеся и педагоги физической культуры, но и жители близлежащих домов», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.