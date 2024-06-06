Фитнес-тренер Прыгунов рассказал, можно ли похудеть, катаясь на велосипеде

Тренировки на велосипеде особенно эффективны для похудения, если маршруты профилированные – с подъемами и небольшими спусками, сообщил РИАМО фитнес-тренер, сооснователь фитнес-платформы №1 в России FitStars, абсолютный чемпион Санкт-Петербурга по бодибилдингу и победитель чемпионата России по пауэрлифтингу, квалифицированный тренер и наставник Михаил Прыгунов.

«Активная езда на велосипеде – это очень энергоемкий процесс, не зря существуют велотренажеры для закрытых помещений. Катаясь на велосипеде, можно не просто похудеть, но и сделать это легко и с удовольствием», - рассказал тренер.

Катание на природе при хорошей погоде принесет удовольствие от процесса – сжигается большое количество калорий. При тренировках на свежем воздухе организм получает витамин D, который способствует активной выработке серотонина и дофамина – «гормонов счастья», делающих физические нагрузки более эффективными.

«Важно, чтобы интенсивность тренировки была оптимальной. При чересчур медленной, прогулочной езде жир будет сжигаться не так эффективно. Вы должны чувствовать, что приходится прикладывать усилия, что есть нагрузка», – добавил эксперт.

Обязательно нужно обращать внимание на пульс – очень помогают в этом фитнес-браслеты. Перед прогулкой на велосипеде нужно запустить велотренировку на своем гаджете, и он не только засекает время и считает скорость передвижения, но и следит за пульсом и подсчитывает потраченные калории.

«Старайтесь работать в аэробной пульсовой зоне – 130-140 ударов в минуту, которая подходит средневозрастной группе – 30-40 лет. Для людей старше 40 лет следует придерживаться планки в 110-130 ударов в минуту», – заключил Прыгунов.