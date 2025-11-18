Финал зимнего этапа марафона «Земля спорта» пройдет в Магнитогорске

В Магнитогорске проведут финал зимнего этапа марафона «Земля спорта». Соревнования пройдут в городском парке-курорте «Притяжение», сообщает пресс-служба организаторов марафона в Telegram-канале .

Магнитогорск находится сразу в двух частях света — в Европе и в Азии. Название городу дали в честь горы Магнитной. В Магнитогорске есть парк-курорт «Притяжение», в котором гостей ждет множество разных развлечений.

Так, здесь соорудили искусственный холм высотой 36 м со смотровой площадкой. Гости могут кататься на лыжах и сноуборде в любое время года.

Еще в парке есть искусственное озеро с видовым мостом длиной 400 м. Также гости могут прокатиться на катке под зажигательную музыку.

На территории парка высажено более 2 млн растений. Для жителей и гостей оборудовали 40 км прогулочных дорожек, беговые и велосипедные маршруты.

На время проведения марафона «Земля спорта» в парке дополнительно появятся хоккейные коробки и лыжная трасса.

