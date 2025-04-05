Финал регионального этапа игр школьных спортклубов прошел в Щелкове

В городском округе Щёлково на базе УСК «Подмосковье» завершился региональный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов в Московской области, сообщили в пресс-службе округа.

В финале приняли участие 8 лучших команд школьных спортклубов, отобранных на школьном и муниципальном этапах.

Всего на отборочных региональных соревнованиях выступили сборные из 32 муниципальных образований. Команды состоят из 12 человек — 6 юношей и 6 девушек. Сильнейшие учащиеся 13-14 лет показали свою физическую подготовку в нескольких видах спорта: лёгкая атлетика, баскетбол 3×3, шашки, футбол 5×5 среди юношей.

По результатам сдачи нормативов и прохождения всех испытаний команда школы № 32 из Мытищ заняла первое место. Она представит Московскую область на Всероссийском этапе игр в ВДЦ «Смена» в мае 2025 года. Второе место заняла Раменская школа № 5. Бронзу завоевала команда школы № 2 имени В. В. Дагаева, из городского округа Лосино-Петровский.

Первые Всероссийские игры школьных спортивных клубов прошли в 2018 году. Их основная цель — приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни и систематическим занятиям спортом и физической культурой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.