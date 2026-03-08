Финал Кубка России по конькобежному спорту стартовал в Коломне

Сильнейшие конькобежцы страны собрались в Коломне на заключительный этап Кубка России сезона 2025–2026 годов, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Финальные соревнования проходят с 5 по 7 марта на льду Конькобежного центра «Коломна».

Этот этап подводит итог всей кубковой серии, которая длилась с октября прошлого года. За это время спортсмены выступали на четырех отборочных этапах — в Коломне, Санкт-Петербурге, Челябинске и Кирове. По их итогам были сформированы списки финалистов: на каждую дистанцию допущены 24 лучших конькобежца.

В решающих стартах участвуют около ста спортсменов из 16 российских регионов, а также команда Республики Беларусь. Они разыграют медали на дистанциях от спринтерских до стайерских, а также в командных гонках и масстарте.

Первый соревновательный день уже принес яркие результаты. На дистанции 500 метров среди женщин победу одержала представительница Нижегородской области Дарья Качанова. По ее словам, к концу сезона поддерживать форму становится сложнее.

«Сезон получился непростым: были травмы, пропуски стартов и даже чемпионата России. Но сегодня я показала те же секунды, что и на первом этапе Кубка здесь, в Коломне. Поэтому результатом довольна», — отметила спортсменка.

Качанова добавила, что несмотря на пропуск одного из этапов, ей удалось сохранить лидерство в общем зачете.

Финальные старты Кубка России продолжатся до 7 марта. Болельщики могут следить за соревнованиями в онлайн-трансляции на официальных площадках Союза конькобежцев России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

Автор текста, медиа: Марина Анисимова