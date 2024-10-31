Фигуристы из Жуковского приняли участие в соревнованиях Московской области

В соревнованиях Московской области по фигурному катанию, которые прошли в Химках в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор», приняли участие пять юных воспитанников Центра спорта «Спортивная школа „Метеор“. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Медали разыгрывались среди мальчиков и девочек 6-12 лет и 11-17 лет. Выступления оценивались по пяти спортивным разрядам и в категории «юный фигурист».

Все пять ребят смогли завоевать медали:

Богданова София — 1 место по программе «Юный фигурист»;

Федулкин Марк — 1 место по программе «Юный фигурист»;

Сундукова Алиса — 1 место по 2 юношескому разряду;

Смирнова София — 1 место по 3 юношескому разряду;

Благий Вероника — 2 место по 3 спортивному разряду.

Все спортсмены занимаются у тренера Марины Качаевой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.