Фигуристка Синицина получила порез на шоу Татьяны Навки
Фигуристка Виктория Синицина получила порез ноги во время выступления на шоу Татьяны Навки «Олимпийские чемпионы. XX лет», сообщает ТАСС.
Спортсменка получила порез коньком от своего партнера Никиты Кацалапова, который помог ей покинуть лед.
Синицина выступает в дуэте с Кацалаповым с 2014 года. Фигуристы являются серебряными призерами Олимпиады в танцах на льду и бронзовыми — в командном турнире.
Фигурное катание в России переживает не лучшие времена после четырех лет недопуска к международным соревнованиям.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.