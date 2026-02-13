Фигуристка Алина Загитова показала себя под капельницей

сегодня в 18:01

Известная российская фигуристка, обладательница олимпийского золота Алина Загитова разместила в своем Telegram-канале фотографию из больницы, сообщает «Царьград» .

На нем она лежит под капельницей.

Похожий черно‑белый снимок спортсменка уже публиковала год назад, сопроводив его тогда пожеланиями здоровья своей аудитории.

В настоящее время Загитова активно развивает карьеру в медиасфере: является ведущей шоу «Ледниковый период», принимает участие в ледовых представлениях и различных публичных мероприятиях.

Кроме того, с 2025 года она является членом Общественной палаты России, занимаясь вопросами, связанными со спортом и молодежной политикой.

Подписчики и поклонники выражают надежду, что состояние здоровья олимпийской чемпионки не станет препятствием для осуществления всех ее планов и проектов.

