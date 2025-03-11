Фехтовальщики Химок стали призерами на Всероссийских соревнованиях

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию представили Химки на Всероссийских соревнованиях. По результатам состязаний команда «Химки-1» выиграла серебро. Бои провели на шпагах среди 260 участников из 11 регионов страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юные химчане выступили в командном первенстве. Серебряные награды завоевали шпажисты: Константин Аникин, Александр Коропчан и Амир Каримов.

«Наши фехтовальщики благодаря своему упорству и трудолюбию добиваются высоких результатов на российских и международных турнирах и являются примером для подрастающего поколения. В Химках — широкий выбор кружков и спортивных секций с бесплатными или льготными занятиями», — отметил заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Ранее в Химках провели турнир Московской области по фехтованию «II Детские игры». Четвертый этап турнира собрал более 90 юных спортсменов. Химчане стали лидерами чемпионата: в разных возрастных категориях спортсмены завоевали четыре золотых, три серебряных и четыре бронзовых медали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.