Федерация дзюдо и самбо Павлово-Посадского округа отмечает юбилей
Фото - © Администрация Павлово-Посадского г.о.
20 февраля, в Павлово-Посадском городском округе прошло торжественное мероприятие, посвященное 5-летию со дня образования местной Федерации дзюдо и самбо. Поздравить спортсменов, тренеров и руководителей приехала депутат Московской областной Думы от партии Единая Россия Линара Самединова и Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
В своем выступлении Денис Семенов отдельно отметил вклад президента Федерации Василия Михайловича Ерохина и вице-президента Павла Васильевича Варакина. «Их энергия, стратегическое видение и преданность делу стали настоящим фундаментом для всех достижений», — подчеркнул глава.
Если пять лет назад в Федерации занималось около 50 спортсменов под руководством двух тренеров, то сегодня:
- Более 200 воспитанников;
- 7 профессиональных тренеров;
- Новые оборудованные залы в округе, что делает спорт доступнее для каждого ребенка.
- За пять лет работы организация провела более 12 крупных турниров, ее спортсмены успешно выступают на соревнованиях в разных регионах России. Федерация активно участвует в проекте «Единой России» «Выбор сильных», регулярно организует мастер-классы от чемпионов мира и мастеров международного класса.
- «Для нас нет большего счастья, чем видеть сияющие глаза детей и получать теплые отзывы от родителей. Именно это — главный результат нашей работы», — отмечают в Федерации.
- Высокий уровень работы организации подтвержден наградой: Федерация дзюдо и самбо Павлово-Посадского округа дважды признавалась лучшей спортивной организацией городского округа. Это свидетельство слаженной командной работы и искренней преданности идеям развития спорта.
- «Каждый новый спортсмен, каждая победа, каждый улыбающийся ребенок — это наше общее будущее. Мы уверены, что впереди у Федерации еще много ярких страниц и спортивных достижений», — заключила Линара Самединова.
Федерация дзюдо и самбо Павлово-Посадского городского округа продолжает активно развиваться, привлекая все больше детей и подростков к занятиям спортом, воспитывая чемпионов и просто здоровых, уверенных в себе людей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.