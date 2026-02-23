Федерация дзюдо и самбо Павлово-Посадского округа отмечает юбилей

20 февраля, в Павлово-Посадском городском округе прошло торжественное мероприятие, посвященное 5-летию со дня образования местной Федерации дзюдо и самбо. Поздравить спортсменов, тренеров и руководителей приехала депутат Московской областной Думы от партии Единая Россия Линара Самединова и Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В своем выступлении Денис Семенов отдельно отметил вклад президента Федерации Василия Михайловича Ерохина и вице-президента Павла Васильевича Варакина. «Их энергия, стратегическое видение и преданность делу стали настоящим фундаментом для всех достижений», — подчеркнул глава.

Если пять лет назад в Федерации занималось около 50 спортсменов под руководством двух тренеров, то сегодня:

Более 200 воспитанников;

7 профессиональных тренеров;

Новые оборудованные залы в округе, что делает спорт доступнее для каждого ребенка.

За пять лет работы организация провела более 12 крупных турниров, ее спортсмены успешно выступают на соревнованиях в разных регионах России. Федерация активно участвует в проекте «Единой России» «Выбор сильных», регулярно организует мастер-классы от чемпионов мира и мастеров международного класса.

«Для нас нет большего счастья, чем видеть сияющие глаза детей и получать теплые отзывы от родителей. Именно это — главный результат нашей работы», — отмечают в Федерации.

Высокий уровень работы организации подтвержден наградой: Федерация дзюдо и самбо Павлово-Посадского округа дважды признавалась лучшей спортивной организацией городского округа. Это свидетельство слаженной командной работы и искренней преданности идеям развития спорта.

«Каждый новый спортсмен, каждая победа, каждый улыбающийся ребенок — это наше общее будущее. Мы уверены, что впереди у Федерации еще много ярких страниц и спортивных достижений», — заключила Линара Самединова.

Федерация дзюдо и самбо Павлово-Посадского городского округа продолжает активно развиваться, привлекая все больше детей и подростков к занятиям спортом, воспитывая чемпионов и просто здоровых, уверенных в себе людей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.