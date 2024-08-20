Ежегодное соревнование по бегу пройдет в Одинцово

В подмосковном Одинцово пройдет традиционный «Арбузный кросс», сообщили в пресс-службе округа.

Ежегодное соревнование по бегу пройдёт в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Героя России Ларисы Лазутиной 7 сентября. В этом году «Арбузный кросс» состоится в 53-й раз.

Организаторы предусмотрели возможность забронировать участие в гонке заранее. Дополнительная регистрация откроется 28 августа — в этот день на сайте и в соцсетях Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха опубликуют ссылку для заполнения регистрационной формы. Количество стартовых слотов составит 1300 единиц. Участие бесплатное.

Кроме того, для участников старше 18 лет добавили 200 платных слотов. В стартовый пакет включены индивидуальный стартовый номер участника, разработанный специально для мероприятия, а также уникальная медаль финишера.

«Арбузный кросс» — традиционный массовый забег, который проводят в Одинцово с 1971 года. Соревнование придумали лыжники для проверки физической формы перед осенне-зимним спортивным сезоном.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.