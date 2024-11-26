Электростальские спортсменки завоевали золото на Всероссийских соревнованиях

Фото - © Управление по физической культуре и спорту Администрации г.о. Электросталь

сегодня в 18:00

В Калуге во Дворце Спорта «Центральный» состоялись Всероссийские соревнования «Памяти заслуженного тренера России Ларюшкина А. Е.», где электростальские спортсменки завоевали золото, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Всего в соревнованиях приняли участие 63 спортсмена из 12 регионов нашей страны.

Электростальские спортсменки достойно выступили на состязаниях и показали высокие результаты.

Елизавета Кузина стала обладателем трех золотых медалей: на трамплинах 1 и 3 метра и вышки, также спортсменка заняла второе место в специальной программе в зале.

Виктория Казанцева стала победителем соревнований в зале, завоевала серебряные медали с вышки и в синхронных прыжках с трамплина 1 метр в паре с Беляевой Екатериной из Москвы, а также заняла третье место на трамплине 3 метра.

Подготовили спортсменок тренеры-преподаватели Виноградов Александр Николаевич и Литвинова Елена Ивановна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.