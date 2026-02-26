Экс-защитник «Зенита» Мейра оценил перспективы тренера Семака

«Может ли Семак тренировать европейские клубы? Конечно! Он был фантастическим футболистом, обладает невероятными лидерскими качествами, добился невероятных успехов в РПЛ. Почему нет? На данный момент он один из лучших тренеров в России, и у меня нет сомнений, что у него есть все качества и навыки для того, чтобы тренировать топовую команду в Европе», — отметил футболист.

Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Под его руководством команда шесть раз выиграла чемпионат России, дважды — Кубок страны и пять раз — Суперкубок.

После 18 туров текущего сезона Российской премьер-лиги «Зенит» занимает второе место в таблице, набрав 39 очков.

